الجيش اليمني يؤكد مقتل عدد من مسلحي "أنصار الله" بقصف آلية عسكرية

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، مقتل عناصر من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في قصف بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، إن "مدفعية اللواء 26 ميكا استهدفت عربة قتالية كان يستقلها عناصر الحوثيين في منطقة أعشار بجبهة فضحة بمديرية الملاجم شمال البيضاء".

وأضاف أن "القصف أسفر عن إصابة العربة بشكل مباشر وإحراقها، ومصرع كل من كان على متنها".

القصف جاء بعد ساعات من إعلان "أنصار الله" إحباط محاولة تسلل للجيش اليمني باتجاه مواقع في جبهة الزاهر غرب البيضاء.