مجلس الأمن الدولي يبحث برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية الأربعاء

قال دبلوماسيون، اليوم الاثنين، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيبحث في جلسة علنية يوم الأربعاء برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

ويُعقد الاجتماع بناء على طلب من الولايات المتحدة.



وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، إن واشنطن تريد أن يناقش المجلس الذي يبلغ عدد أعضائه 15 دولة تجارب كوريا الشمالية الصاروخية واحتمال وقوع استفزاز "تصعيدي" من جانب بيونغ يانغ.

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية، قالت يوم الأحد، إن كوريا الشمالية أجرت اختبارا مهما بموقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية.

ولم يحدد تقرير الوكالة ما الذي تمت تجربته، لكن الموقع استخدم في السابق لإطلاق صواريخ إلى الفضاء.

وفي سياق متصل قال متحدث باسم الأكاديمية الوطنية للعلوم في كوريا الشمالية: "تم إجراء تجربة هامة جدا في موقع سوهي لإطلاق الأقمار الاصطناعية في السابع من ديسمبر من عام 2019".

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم حونغ أون قد وافق على إغلاق موقع سوهي، خلال قمته العام الماضي مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن، في بيونغ يانغ كجزء من إجراءات بناء الثقة.

وعقد كيم أيضا 3 قمم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ يونيو من عام 2018، دون أن يتم إحراز أي تقدم في الجهود المبذولة لنزع السلاح النووي.

وتأتي التجربة الأخيرة، في الوقت الذي تكثّف فيه بيونغ يانغ ضغوطها قبل المهلة النهائية، التي حددتها للولايات المتحدة نهاية هذا العام لتقديم عرض جديد لاستئناف المحادثات النووية المتوقفة.

والخميس، حذّر نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي من العودة إلى الحرب الكلامية مع الولايات المتحدة، مهددا باستئناف الإشارة إلى ترامب بـ"العجوز الخرف"، وهو لقب أطلقته عليه بيونغ يانغ في ذروة التوتر بين البلدين عام 2017.

وتأتي هذه التعليقات بعد يوم من تحذير كوريا الشمالية للولايات المتحدة بأنها إذا استخدمت القوة فستواجه بـ"إجراءات متكافئة فورية على أي مستوى".