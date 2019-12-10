"لا أستطيع السفر"...مكالمة بين شقيق أمير قطر وشيخ بحريني تشعل مواقع التواصل

نشر شقيق أمير قطر، خليفة بن حمد آل ثاني، مكالمة صوتية بين أخيه ممثل أمير قطر، جاسم بن حمد آل ثاني، ورئيس الاتحاد البحريني سابقا عيسى بن راشد آل خليفة، بعد فوز "الأحمر" بلقب كأس الخليج 24 في قطر.

ونشر الأمير القطري، تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، تضمنت تسجيل المكالمة وعلق عليها قائلا: "مشاعر الأخوة الخليجية تتمثل في هذه المكالمة بين سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني وسعادة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة".

مشاعر الأخوة الخليجية تتمثل في هذه المكالمة بين سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني وسعادة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة pic.twitter.com/vH3rXmojbx — خليفة بن حمد (@KHK) December 9, 2019

وعبر الشيخ عيسى بن راشد عن شكره وامتنانه لقطر على استضافة البطولة، مشيرًا إلى أن الجماهير البحرينية شعرت بالسعادة في الدوحة وكانت تغني وتحتفل.

من جانبه، دعا شقيق أمير قطر، الشيخ البحريني لزيارة قطر، ليؤكد له الأخير أن صحته لا تسمح له بالسفر إلى عمان أو الكويت ثم قطر، ويؤكد له الأول أنه سيعامل معاملة خاصة. وقال الشيخ جاسم بن حمد، خلال الاتصال: "إن الجماهير القطرية فرحت لفوز البحرين باللقب الخليجي وكأن منتخب بلادها من حقق اللقب".

وحقق المنتخب البحريني لقبه الخليجي الأول، يوم الأحد الماضي، بعد الفوز على نظيره السعودي بهدف نظيف في نهائي "خليجي 24"، الذي استضافته قطر.