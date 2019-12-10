الرئيس العراقي يدعو الكتل السياسية للتعاون في اختيار الحكومة

دعا الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، الكتل السياسية للتعاون من أجل تسمية المكلف برئاسة مجلس الوزراء، مؤكدا على تشكيل حكومة جديدة "ضمن المدد والسياقات الدستورية تتكفل بحل المشكلات".

وقال صالح، في بيان صدر بمناسبة الذكرى السنوية لتحرير العراق من تنظيم "داعش" الإرهابي: "ونحن نستحضر الذكرى السنوية لإزاحة ذلك الظلام الذي جاء به وحوش العصر، فلم يهدأ لكم بال في العمل والقتال والتضحية والبطولة طيلة سنوات المجد حتى تكللت تضحياتكم بالنصر الذي سيظل يفخر بها شعبكم وأجياله القادمة. لقد حميتم شعبكم وحميتم معه الإنسانية كلها من دنس الأشرار".

وأضاف: "في هذه الذكرى الخالدة، نستحضر بالحب والامتنان أيضا مواقف صمام الأمان الذي أطلق رصاصة البدء بفتوى الجهاد الكفائي التي كانت كفيلة بانسياب الموج الهادر من شبابنا إلى ساحات الشموخ والكبرياء، فتحية شكر وعرفان إلى المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، تحية عرفانٍ لمن نادى من أجل التحرير ولمن لبى النداء".

وتابع: "كما لا ننسى بطولات الأبطال من القيادات الميدانية بكل الصنوف والتشكيلات الأبية من الجيش والشرطة ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والبيشمركة. ولن ننسى ما حيينا هذا الجيش العظيم الذي وقف سندا لك جيوشنا وتشكيلاتنا القتالية، إنه شعبنا، الشعب العراقي الذي جاد بالأرواح والأموال والممتلكات، وهو ينتخي لكرامته الوطنية وينهض لاستعادة مدنه وقراه السليبة، حتى تحقيق الانتصار".

وأضاف: "كما لا ننسى وقفة كل الدول التي ساندت وساعدت العراق على التخلص من آلة القتل والفتك الأعمى الموصومة بعارها وبتسميتها داعش".