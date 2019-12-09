القوات العراقية تضبط مادة كيميائية لـ"داعش" خلال عملية كبرى

حققت القوات العراقية، اليوم الإثنين، نتائج نوعية في المرحلة السابعة من عمليات "إرادة النصر" للقضاء على فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، وبقاياه في ثلاث محافظات، شمالي البلاد.

ودمرت القوات، العشرات من أوكار وأنفاق، تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، وعثرت على كميات من المواد المتفجرة بينها مادة كيميائية، وألقت القبض على مطلوبين.

وأعلن نائب قائد العمليات المشتركة العراقية، الفريق عبد الأمير رشيد يار الله، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، خلاصة عمليات إرادة النصر للمرحلة السابقة منذ السبت الماضي 7 ديسمبر، ولغاية اليوم.

وقال يار الله إن القوات العراقية، أنهت اليوم المرحلة السابعة من عملية إرادة النصر، والتي انطلقت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وإشراف قيادة العمليات المشتركة، وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبإسناد من طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي.

وعدد يارالله نتائج العملية، إذ تمكنت القوات من تدمير 18 نفقاً، و20 وكراً للإرهابيين، و4 مواضع للرصد، كما عثرت على 164 عبوة ناسفة، ودراجة نارية، و4 أكياس تحتوي مادة اليوريا، وعلى 76 قنبرة هاون، وحزامين ناسفين، وتفجير 54 عبوة، وإلقاء القبض على 21 مطلوبا.

فيديو يوضح انتصارات القوات الأمنية العراقية خلال معارك تحرير الموصل والتي أدت إلى طرد الدواعش نهائيا من المدينة. pic.twitter.com/cJk2KnfAuf

#الدولة_الإسلامية

#دمشق

ولاية #البركة

#دير_الزور ^^ — الحوار المفتوح 2 (@HewarMaftuh2) December 9, 2019

وذكر يارالله أن "القوات المشاركة في العملية، وهي: من قيادة عمليات صلاح الدين، فوج سوات مديرية شرطة المحافظة، والفوج التكتيكي من مديرية الشرطة، واللوائين (22- 88) من الحشد الشعبي، في مهمة تفتيش وتطهير المناطق والوديان في سلسة جبال حمرين، و حقول عجيل، وعلاس".

وأشار إلى أن المساحة الكلية التي تم تفتيشها ضمن قاطع القوات المذكورة، بلغت (350) كم مربع.

وأكمل يارالله، أن قيادة عمليات سامراء، اشتركت في العمليات، بقطعات من الفرقة الرابعة بالشرطة الاتحادية، ولواء مغاوير القيادة، والتي قامت بتفتيش مناطق (حاوي البوحمودي، وبحيرة شاري، وقرى الحديدية، وحماش) بمساحة بلغت 100 كلم مربع.

وتابع، "كما اشترك قيادة عمليات ديالى، بقطعات مشتركة من الفرقة الخامسة، ومديرية شرطة المحافظة، والحشدين الشعبي، والعشائري، والفوج الأول لواء مغاوير".

ولفت إلى أن المناطق التي تم تفتيشها في قطاع قيادة عمليات ديالى كانت 17 قرية، ومنطقة، هي (معسكر عائشة - قرية صنيديج - قرية القوشجية - قرية عوسجة - قرية طياوي - معبر الميته - قرية البو خيال - قرية البو عواد - قرية كريش - قرية البو بكر - معبرالبو طلحة - ناحية العظيم - قرية خضير كاو - قرية البو عبادة قرية صباح العزاوي - قرية حسن الظعن - قرية ام الحوالي)، بمساحة بلغت ( 945 ) كم مربع.

اعتقلت القوات الأمنية العراقية خلية من 7 أشخاص تابعة لداعش في محافظة صلاح الدين متخصصة في الاغتيالات وتفخيخ السيارات وغيرها من الأعمال الإرهابية. pic.twitter.com/IwE47uYid3

#الًدولة_الاسٌلامية

#رفح ^^ — لا لـــداعش (@No2Daesh) December 9, 2019

ومن كركوك، اشترك المقر المتقدم قيادة العمليات المشتركة، في المرحلة السابعة من عمليات إرادة النصر، بقطعات مشتركة من الفرق الآلية، ولخامسة، ومغاوير السادس، والثالثة، من الشرطة الاتحادية، واللواء 56 من الحشد الشعبي.

ونوه ياور إلى أن المناطق التي فتشتها القوات في قاطع كركوك، هي : (قرية يبد حميد، والطريق المفتول، وقرية صالح العلي، والشريفية الخبازة، وبريد السفلى، والعواشة، والطريق إلى الشركة التركية، ووادي سحل)، بمساحة بلغت (1957) كم مربع.

واختتم الفرق قوات خاصة الركن، نائب قائد العمليات المشتركة العراقية، أن المساحة الكلية التي تم تفتيشها في المرحلة السابعة تبلغ (3257) كم مربع.

وكان المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، العميد يحيى رسول، قد أعلن، في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحقيق القوات الأمنية أهداف من المرحلة السادسة لعمليات "إرادة النصر"، وتدمير فلول "داعش" الإرهابي، شمالي وغربي البلاد.

وكشف رسول، في تصريح خاص لمراسلتنا، الخميس، 10 أكتوبر، أن العملية استهدفت تفتيش وتطهير مساحة 8500 كيلومتر مربع، وهي مناطق صحراوية، وسهول، ووديان، بين محافظات (كركوك، وصلاح الدين، والأنبار).

يعتبر تدريب الرماية احد المفاصل المهمة في تدريبات #القوات_الخاصة_العراقية التي تركز على اعداد مقاتلين محترفين في مختلف الاصعدة pic.twitter.com/JfWU6SAQU4 — الحوار المفتوح (@HewarMaftuh) December 9, 2019

وتستمر القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.