القوات العراقية تعثر على كدس للعتاد ومواد متفجرة شمالي بغداد... صور

أعلنت خلية الإعلام الأمني العرقية، اليوم الثلاثاء، العثور على كدس للعتاد ومواد متفجرة لتنظيم "داعش" شرقي بغداد خلال عملية إرادة النصر السابعة.

وجاء في بيان الخلية بموقع "فيسبوك": "وفقاً لمعلومات دقيقة، قوة من قيادة عمليات سامراء، تعثر على كدس للعتاد والمواد المتفجرة، في جزيرة سامراء/مكيشيفة من مخلفات عصابات داعش الارهابية".

وأضاف البيان: "وقد احتوى على 45 عبوة قمعية و20 عبوة على شكل غالون 10 لتر، و65 صاعق تفجير و43 مسطرة تفجير، فضلا عن أسلاك تفجير، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا وإتلافها من قبل الجهد الهندسي، دون حادث يذكر".

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.