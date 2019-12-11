أفاد بيان عسكري بسقوط صاروخين كاتيوشا في المحيط الخارجي لمطار بغداد الدولي، دون وقوع خسائر.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، سقوط صاروخين في محيط مطار بغداد الدولي.

وبينت الخلية في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن صاروخين نوع كاتيوشا، سقطا "في المحيط الخارجي لمطار بغداد الدولي في منطقة غير مأهولة، دون خسائر تذكر".

وكانت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، قد أعلنت الإثنين الماضي، إن "أربعة صواريخ كاتيوشا سقطت على أحد المعسكرات المحيطة بمطار بغداد الدولي أدت إلى إصابة ستة مقاتلين".

وأكدت الخلية حينها، أن القوات الأمنية باشرت بتفتيش المناطق، وعثرت على منصة إطلاق الصواريخ، مع وجود صواريخ تعطل إطلاقها.

وتشهد مواقع مهمة في العراق، هجمات صاروخية، مؤخرا استهدفت قواعد عسكرية جوية منها قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار غربي البلاد، وشمالا قاعدة بلد الجوية، واللتان تتمركز فيهما القوات الأمريكية والخبراء والمستشارين من التحالف الدولي ضد الإرهاب.

وتعرض محيط السفارة الأمريكية في داخل المنطقة الخضراء التي تتخذها الحكومة العراقية، مقر لها وسط العاصمة بغداد، لقصف بصواريخ نوع كاتيوشا مرات عدة في الآونة الأخيرة. وحتى الآن لم تصدر الجهات الأمنية، بيانات، ومعلومات تحدد الجهة المنفذة لإطلاق الصواريخ، حتى الآن.