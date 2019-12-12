الإمارات تعلن لأول مرة عن "حملة منظمة" ضد محمد بن زايد

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور قرقاش، أن ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ودولة الإمارات، يقدمان رؤية ناجحة في منطقة صعبة تشهد ركام التجارب الفاشلة وتفكك المؤسسات وانفلات العنف.

وأشار قرقاش إلى أن هناك "حملة منظمة" ضد الشيخ محمد بن زايد، لافتا إلى أنها تأتي "تحت مسميات مختلفة".

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "نعود لنرى ما يشبه الحملة المنظمة ضد الشيخ محمد بن زايد وتحت مسميات مختلفة، والحقيقة أن الشيخ محمد بن زايد ودولة الإمارات تقدم نموذجا مغايرا وناجحا للاستقرار والازدهار والتسامح".

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 12, 2019

​ولم يقدم الوزير الإماراتي أي تفاصيل إضافية عن الحملة أو من يقف خلفها وينظمها.