القوات العراقية تدمر خمسة أوكار لـ "داعش"... صور

أعلنت خلية الإعلام الأمني العرقية، اليوم الخميس، العثور على 5 أوكار للإرهابيين و6 عبوات ناسفة ومسطرتي تفجير لتنظيم "داعش" في كركوك خلال عملية "إرادة النصر السابعة".

وجاء في بيان الخلية في موقع "فيسبوك": " قوة مشتركة من قطعات الفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية المتمثلة باللواء 15 واللواء 18 واللواء 19 وبالتعاون مع قسم الاستخبارات وفوج المشاة الآلي والطائرات المسيرة، تشرع بعملية أمنية لتفتيش وتطهير"وادي الكور من قرية سطيح إلى تل خديجة وقرية الفاخرة وقرية السلاب وقرية اللسان في القرى الواقعة ضمن الوادي جنوب ناحية الرشاد ضمن قاطع عمليات كركوك".

وأضاف البيان: "وقد أسفرت العملية عن العثور على 5 أوكار للإرهابيين و6 عبوات ناسفة ومسطرتي تفجير، فضلا عن دراجة نارية، وقد تم تدمير وحرق الأوكار والعبوات الناسفة من قبل مفرزة معالجة المتفجرات.

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.