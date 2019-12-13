رسميا... عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر

فاز عبد المجيد تبون، المرشح الحر في الانتخابات الجزائرية، بمنصب رئيس الجمهورية، وذلك بحسب السلطة الوطنية للانتخابات.

وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم الجمعة، عن فوز المرشح الحر عبد المجيد تبون برئاسة الجمهورية الجزائرية بنسبة 58.15%.

كما ذكرت اللجنة أن المرشح عبد القادر بن قرينة حصل على 17.38% من الاصوات، في حين حصل علي بن فليس على 10.55%، وذلك بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وحصل عز الدين ميهوبي على 7.26% من الأصوات.

وولد عبد المجيد تبون في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 1945، في ولاية النعامة في الجنوب الغربي من البلاد، وتخرج من المدرسة الوطنية للإدارة عام 1965، اختصاص اقتصاد ومالية.

وكان قد شغل منصب رئيس الحكومة، في مايو/ أيار 2017، خلفا لعبد المالك سلال، قبل أن يتم إنهاء مهامه في أغسطس/ آب من نفس العام، وعين أحمد أويحيى خلفا له.