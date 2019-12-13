مقتل وجرح 4 سجناء في جنوب دارفور

أكدت مصادر رسمية سودانية، مقتل وجرح 4 سجناء عقب حدوث مناوشات مع حراس السجن، بمدنية نيالا، القابعة في ولاية جنوب دارفور غربي السودان.

الخرطوم - سبوتنيك. أفاد مصدر رسمي، اليوم الجمعة، في ولاية جنوب دافور، لوكالة "سبوتنيك"، "بحصول اشتباكات بين حراس سجن "كوبر" بمدينة نيالا وبين عشرات السجناء بعد رفضهم العودة للزنزانات عقب قضائهم وقتا في باحة السجن، كالمعتاد يوميا".

وأشار المصدر إلى أن "بعض السجناء كانت لهم مطالب متعلقة بإجراءتهم القانونية، فقاموا باستغلال فترة الاستراحة التي تجري بصورة معتادة في باحة السجن، ونفذوا هتافات ورفضوا العودة للغرف".

وأضاف المصدر "اضطرت سلطات السجن لاستخدام الغاز المسيل للدموع لإجبارهم على التهدئة، عقب ذلك اضطرت لاستخدام الرصاص حين تعقد التعامل مع السجناء المحتجين".