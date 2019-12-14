وزير المالية القطري: سنقف إلى جانب لبنان في أزمته الراهنة

قال وزير المالية القطري علي شريف العمادي إن قطر ستكون ملتزمة إلى جانب لبنان، معتبرًا إياها دولة مهمة واستقرارها الاقتصادي والسياسي مهم لدول الخليج.

القاهرة – سبوتنيك . وأوضح العمادي، في تصريحات خلال "منتدى الدوحة" اليوم السبت، "لبنان دولة مهمة والاستقرار والاقتصادي والسياسي مهم لدول الخليج"، مؤكدا "قطر ستكون ملتزمة إلى جانب لبنان".

ولفت الوزير، "قدمنا مساعدات لعديد من الدول في الشرق الأوسط، واليوم لبنان يمر بصعوبات اقتصادية".

وبعد مرور ستة أسابيع على استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري إثر احتجاجات مناوئة للنخبة الحاكمة، تثير الأزمة المالية مخاوف متعلقة باستقرار لبنان في ظل فرض البنوك قيودا على حركة رأس المال وشح الدولار وفقد الليرة اللبنانية ثلث قيمتها في السوق السوداء.

وأكدت مجموعة دعم لبنان المنعقدة في باريس، في بيانها الختامي، الأربعاء الماضي، ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة في لبنان لتنفيذ إصلاحات اقتصادية.

وجاء في البيان، أن مجموعة الدعم الدولية للبنان "اعتبرت أن الحفاظ على استقرار لبنان ووحدته وأمنه وسيادته واستقلاله السياسي ووحدة أراضيه يتطلب تشكيلًا سريعًا لحكومة تملك القدرات والمصداقية لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية".