السيسي: امتنعنا عن التدخل المباشر في ليبيا..وحكومة طرابلس أسيرة لميلشيات

وصف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا بأنها أسيرة لميلشيات، مؤكدا أن بلاده أعرضت عن التدخل بشكل مباشر في ليبيا رغم تهديد الوضع هناك لأمنها القومي.

شرم الشيخ - سبوتنيك. وقال السيسي في لقاء ضمن فعاليات مؤتمر شباب العالم بمنتجع شرم الشيخ "الحكومة الليبية غير قادرة على أن تكون لها إرادة حقيقية لأنها أسيرة للميلشيات المسلحة والإرهابية الموجودة في طرابلس".

وتابع، "كان الأولى بنا أن نتدخل بشكل مباشر في ليبيا، ولدينا القدرة، لكننا لم نفعل ذلك، ولن ينسى لنا الشعب الليبي ذلك أبدا"، مضيفا، "مصر حتى في اختلافها وفي أدق الموضوعات المتعلقة بأمنها القومي لم تتآمر، والبعض قال لنا أننا نعرض أمننا القومي للخطر".

وحول الأزمة السورية، اعتبر الرئيس السيس أن حل الأزمة السورية، يكمن في رفع الدول يدها عنها، لافتا إلى أن البعض يعتقد أن مصالحه تظل قائمة في بقاء سوريا في حالة عدم استقرار "الحل للأزمة السورية أن ترفع الدول يدها عنها، حيث تعتقد أن من مصلحتها بقاء سوريا في حالة عدم استقرار".

عبد الفتاح السيسي "إذا استعادت سوريا استقرارها بسرعة، وتم كتابة دستور جديد، سيعود الملايين الموجودين في لبنان بلدان أخرى إلى بلدهم".

وتابع السيسي "طالبنا منذ البداية باستعادة الدول الوطنية لهيبتها مرة أخرى، كانت لنا رؤية في الموضوع حين قلنا إن الجيوش الوطنية يجب أن تكون هي المسؤولة، حتى لا يكون دور لميلشيات أو جماعات إرهابية أو مسلحة".