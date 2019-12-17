الحوثي يقترح بيع منازل هادي ونائبه وقيادات الحكومة لدفع الرواتب في اليمن

اقترح القيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد علي الحوثي، اليوم الثلاثاء، على مجلس النواب اليمني في صنعاء، تشريع قانون يتيح بيع منازل قيادات حكومة الرئيس عبد ربه هادي منصور لدفع الرواتب في اليمن.

وقال محمد علي الحوثي، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "الذين أكلوا البلاد والعباد وذهبوا للإرتزاق كانوا جزءاً من مشكلة الرواتب ومشرعنين لإجرام عدوان التحالف".

وأضاف "أقترح على مجلس النواب أن يضع قانونا يسمح ببيع بيوتهم ودفع قيمتها للموظفين رواتب ابتداءً من هادي ونائبه وانتهاء بآخر مسؤول مرتزق".

الذي اكلوا البلاد والعباد وذهبوا للارتزاق كانوا جزء من مشكلة الرواتب ومشرعنين لاجرام عدوان التحالف

أقترح على مجلس النواب أن يضع قانون يسمح ببيع بيوتهم ودفع قيمتها للموظفين رواتب

ابتدء من هادي ونائبه وانتهاء بآخر مسؤل مرتزق

ونتمنى من الإخوة

ذكر المرتزقة ممن يملكون عقار بالاسفل — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) December 17, 2019

وكانت "أنصار الله" قد اقتحمت في الـ10 من أبريل/ نيسان الماضي، منزل القيادي في حزب "المؤتمر الشعبي العام" سلطان البركاني، في العاصمة صنعاء، على خلفية اختياره رئيساً لمجلس النواب، وتلبية دعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لعقد جلسات المجلس خارج مناطق سيطرة الجماعة، في محافظة حضرموت شرقي اليمن.

أعقبه في أغسطس/ آب الماضي، رفع مجلس النواب في صنعاء، بضغط من "أنصار الله"، الحصانة البرلمانية عن 35 من أعضائه ممن حضروا جلسة المجلس المنعقدة في 13 أبريل/ نيسان الماضي، في محافظة حضرموت، وذلك تمهيداً لمقاضاتهم بتهمة الخيانة العظمى، ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم في مناطق سيطرة الجماعة.