السعودية قدمت 17 مليار دولار للاجئين خلال عقدين

صرح المستشار في الديوان الملكي السعودي، عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، بأن المملكة قدمت للاجئين والنازحين في العالم خلال العقدين الماضيين مبالغ مالية تجاوزت 17 مليار دولار.

وأوضح الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أنه تم تخصيص 925 مليون دولار للمنظمات الأممية والدولية، بلغت حصة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين منها 287.9 مليون دولار، بحسب صحيفة عكاظ.

جاء ذلك خلال مشاركة أمس في المنتدى العالمي الأول للاجئين المنعقد في مدينة جنيف بسويسرا، وأضاف الربيعة "إنه استشعارا من المملكة لدورها الإنساني فقد وجهت كثيراً من البرامج التي تقدمها لدعم اللاجئين والنازحين، كما حرصت على تنفيذ المشاريع الضرورية لهم في مجالات الأمن الغذائي، والصحة، والإيواء".

وأضاف الربيعة "لم تقتصر مساندة المملكة للاجئين على ما تنفذه من مشاريع في الدول المستضيفة، بل حرصت على استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين واليمنيين ولاجئي الروهينغا الذين يبلغ عددهم مليوناً و94 ألف لاجئ، ووفرت لهم فرص العمل وقدمت لهم الخدمات الصحية، والتعليمية وغيرها دون مقابل، والتي بلغت تكلفتها خلال السنوات الخمس الماضية ما يزيد على 16 ملياراً و700 مليون دولار".

واختتم الربيعة كلمته بدعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في التكاتف والتعاون لدعم الاستقرار والأمن وإحلال السلم والسلام في المناطق التي تعاني اضطرابات وأزمات ليكون ذلك محفزاً للاجئين للعودة إلى بلادهم.

يذكر أن المنتدى سيبحث على مدى 3 أيام عدة محاور، منها دور المجتمع المدني في مساعدة وتوظيف اللاجئين، ومعالجة التهجير القسري، وإدراج اللاجئين في نظام التعليم، والتخفيف من وطأة الفقر ومعاناة اللاجئين.