"كل شي كويس"... كيف يعيش اللاجئون السوريون في ضواحي موسكو

تعيش مجموعة كبيرة من اللاجئين السوريين في نوغينسك بالقرب من موسكو، يعمل هنا مركز تكامل لأطفال اللاجئين، حيث يأخذ القاصرون دورة للتكيف ويستعدون للمدرسة، لكن غالبًا لا يمكنهم دخول المدارس الرسمية: لا توجد أماكن أو أماكن إقامة أو لا يعرفون اللغة.

قام مراسل "نوفوستي" بزيارة المركز والتقى بأشخاص من الجمهورية العربية السورية، وتحدث لبعض اللاجئين الأطفال هناك وحدثوه بدورهم عن قصصهم.

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يصل المراسل إلى نوغينسك. على اليمين يوجد مبنى بخمس طوابق. يدخل وينزل على الدرج ويصل إلى المنتصف ويفتح الباب الحديدي الثقيل. على عتبة الباب تنبعث رائحة القرفة، ويبدو أن روائح المسك والفانيلين الحارة تنقل إلى البازار الشرقي. في فصل دراسي صغير، يلتقي مدرسة اللغة العربية صفاء. إنها تبتسم بحرارة، تشعر بالقلق أحيانا، من وقت لآخر تقوم بتمشيط شعرها بمشط. الدرس لم يبدأ بعد، لكن الطلاب الأكثر اجتهاداً موجودون بالفعل. تستعد صفاء للفصول الدراسية: تنتشر الأوشحة متعددة الألوان على مكتبها، وتخرج الفساتين اللامعة، وتخرج الشريط الأحمر، والخرز ، والأساور، والأقراط من الحقيبة. يبدو أن الفصل سيتحول قريبًا إلى ساحة سيرك، حيث لكل شخص دور خاص يلعبه.

- يالا، يالا! - تدعو صفاء المتأخرين للدرس.

يجلس الأطفال حول المائدة المستديرة. توجد على الحائط ملصقات تحمل الأبجدية السيريلية، جدول الضرب، حالات الإعراب بالروسية ولوحة الرغبات. مكتول عليها: "أريد أن أعمل في المصنع"، "أريد الخياطة".

تجلس صفاء وتبدأ الدرس مع التدريب على التعبير. تعلم كيفية نطق الكلمات باللهجة العامية.

- كيف الحال؟ إنها تسأل ببطء.

يجيب الأطفال سويتا: "كويس!" (جيد). بعد ذلك، يتم غناء الأغاني التعليمية، وكتبها في دفاتر. لجذب انتباه الأطفال، تلعب صفاء معهم لعبة، اللحاق بالركب، شد الحبل. وتخرج من حقيبة صفراء، الذرة الحلوة، والكولا ، والفطائر، والبسكويت.

يستمر وقت الراحة أكثر من نصف ساعة. كل هذا يشبه الاستراحة في المسرح أكثر من المدرسة. شرائط براقة متعددة الألوان تطير على رؤوس التلاميذ، يجرب شخص ثوبًا من الورود الحمراء. الأولاد يشدون الحبل الأحمر. في النهاية، يجلس الأطفال في دائرة.

يعمل مركز التكامل منذ عام 2016، تم افتتاحه وتشرف عليه لجنة المساعدة المدنية. هنا، يتم إعطاء الأطفال الفرصة ليس فقط لتعلم اللغة الروسية، ولكن أيضًا للحفاظ على ثقافتهم، وتكييف المهاجرين مع الحياة في روسيا والمساعدة في التعامل مع أزمة الهجرة.

يقول منسق المشروع يفغيني ياستريبوف: "لقد أدركنا أن الحالة النفسية تعيق تكامل أطفال الحرب، فهناك الكثير من الذكريات السلبية التي يمكن أن تؤثر على تعليمهم. لذلك ، فإننا نولي اهتمامًا أساسيًا للتواصل معهم من خلال العلاج بالألعاب".

صفاء

يجلس مراسل "نوفوستي" مع صفاء. ويأتي سمير، أكبر طالب. إنه يساعد في الترجمة. عمر صفاء 55 سنة. هي أم وحيدة. في عام 2014، طلقت زوجها وغادرت سوريا إلى روسيا بحثًا عن حياة أفضل. في نوغينسك، بمساعدة من اللجنة، تمكنت من الحصول على مأوى مؤقت. كان الابن الأصغر معها، وتم تجنيد الأبناء الأكبر والأوسط في الجيش السوري.

وُلدت المعلمة في دمشق، وعملت كمدرسة للصفوف الابتدائية، وفي أوقات فراغها، كانت تخيط فساتين الزفاف وتبيعها. عندما اندلعت الحرب، باعت آلات الخياطة لجنب بعض المال. في النهاية، كان عليها إغلاق معمل النسيج الصغير الخاص بها.

تروي صفاء كيف كانت مختبئة مع أطفالها في مأوى للقنابل، وكيف بحثت عن ملاذ آمن في مدن أخرى في سوريا، وكيف حكت حكايات لأبنائها في مخبأ لتشتيت انتباههم عن القصف. وقررت بعد ذلك صفاء الرحيل إلى روسيا وجمعت آخر نقود وذهبت إلى تفير الروسية، ثم استقرت أخيرًا في نوغينسك.

تعترف صفاء بأنها لم تعد بحاجة إلى جواز روسي. لقد سئمت من الرفض والطابور الطويل. الشيء الوحيد الذي تريده الآن هو العثور على غرفة صغيرة. في المستقبل القريب، يجب على صفاء وابنها عبور الحدود للحصول على تأشيرة جديدة. وحُرموا من تمديد اللجوء المؤقت. وفقا لها، تغلق جميع الأبواب على الفور عندما تسحب جواز سفر سوري. تهمس صفاء للمراسل في ممر صغير أن المدرسة بالنسبة لها ليست عمل، بل هي خدمة باسم جميع الأطفال في العالم. وهي لا تأخذ راتبا على الدروس. على العكس من ذلك، فإنها يضع تصرف الأموال المكتسبة عن طريق الخياطة لشراء الهدايا الحلوة للطلاب عشية رأس السنة الجديدة.

سمير وبشرى

سمير - يبدو أكبر بكثير من سنه، لكنه في الحقيقة لا يتجاوز عمره ستة عشر عامًا. ترك خلفه طفولة عسكرية وثلاث فصول تعليمية في حلب. لم يعد يأمل في الحصول على شهادة. الأمر بسيط: لا يوجد مكان إقامة - لا يوجد تعليم. ولكن، الحلم الرئيسي في حياته هو أن يصبح مترجمًا شفويا من اللغة العربية.

يقول سمير أنا أترجم بشكل جيد، بسرعة، بشكل واضح. لكنني لا أعرف كيفية القراءة أو الكتابة باللغة الأم أو الروسية. بعد تعرضه لضغط من القصف اللانهائي، بدأ شعره يتساقط فجأة. سمير يخجل من الصلع ويخفيه.

ويتابع أريد إجراء عملية زرع. أنها غير مكلفة في تركيا. يخطط لجمع المال لشراء تذكرة والذهاب إلى الطبيب هناك.

يتذكر سمير: عندما بدأت الحرب، كان الشيء الوحيد الذي فعله الأطفال بجدية هو البحث عن مخبأ. بعد أن حلقت القذيفة فوق رأسه تقريبًا، بدأ والده يبحث عن عناوين مخيمات اللاجئين حول العالم. وذهب أفراد أسرته في اتجاهات مختلفة. أمه وأخوه الأكبر في أوروبا. وقرر سمير الذهاب إلى روسيا مع والده. الآن هم، مثل معظم السوريين، دون مكان إقامة أو سكن. وافقوا لهما على طلب تمديد اللجوء المؤقت. الأن يمكنهم العيش بهدوء لمدة اثني عشر شهرا أخرى.

يعمل والد سمير في مصنع نسيج محلي منذ أكثر من خمس سنوات. في منتصف التسعينيات، وصل رجال أعمال إلى نوغينسك من حلب، واستأجروا مبنى وفتحوا مصنع خياطة. مع اندلاع الحرب في سوريا في عام 2011 ، نقل رجال الأعمال عائلاتهم إلى روسيا. ونمت الجالية السورية في نوغينسك.

يقول سمير: "أنا أحب روسيا. أريد أن أعيش هنا. أنا أحب تركيا أيضًا. إنها دافئة".

ويضيف: أريد عائلة، وظيفة. يقول أبي: "إذا فشلت في أن تصبح مترجمًا، فستكون خياطًا في المصنع". ماذا علي أن أفعل غير ذلك؟

بشرى- ترتدي حجابا. ولدت في حلب. كان من المفترض أن تذهب هذا العام إلى الصف الخامس، لكن وفقًا لنتائج الاختبار الأولي، حددها معلمو المدارس في الصف الثالث. بشرى بالكاد تتحدث الروسية.

تقول بشرى وهي تتلعثم: "أنا لا أخلع الحجاب. حرام!".

يقول سمير عن بشرى: قبل الحرب كانت عائلتها تنتمي إلى نخبة الشرق الأوسط. كان الجميع يعلم والد الفتاة. كان لديه مكانة اجتماعية عالية في سوريا وخارجها. صنع ثروة على نسج السجاد. بعد الانتقال، تجولوا في جميع أنحاء روسيا لفترة طويلة. الآن يعيشون في نوغينسك.

لكن لم يعد لديهم المجد الماضي أو الوفرة. محت الحرب على الفور جميع الخطط للمستقبل، تاركة الرماد الأسود بدلاً من قصر خاص كبير ومصنع للنسيج.