بتكلفة مليار دولار... إنشاء أكبر مصنع للسكر في مصر

بحث اللواء أسامة القاضي، محافظ مدينة المنيا المصرية، مع المهندس إسلام سامي، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة القناة للسكر الإماراتية، استكمال الإجراءات الخاصة بإنشاء مشروع مصنع القناة للسكر، والذي يقام على مساحة 181 ألف فدان، في منطقة غربي ملوي، بتكلفة قدرها مليار دولار.
وبحسب موقع "اليوم السابع"، وجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بإزالة أي معوقات للمشروع، وإنجاز كافة الاجراءات الخاصة بإقامة أول مشروع استثماري متكامل، بغرض استصلاح الأراضي والزراعة باستثمارات تقدر بنحو مليار دولار.
وأوضح المحافظ، أن المشروع يعد أحد المشروعات القومية، وأول مشروع صناعي زراعي متكامل في قطاع السكر في مصر، وسيوفر دعماً قوياً لأراضي الصحراء، المطورة حديثاً، بغرض الزراعة فى مشروع "1.5 مليون فدان" الذى أطلقه رئيس الجمهورية.
وأضاف المحافظ أن هذا المشروع سيساهم في تلبية احتياجات السوق المصري ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر، ويعد في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة المصرية عبر توفير فرص استثمارية في صعيد مصر بإقامة المشروعات المتكاملة التي تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتشجيع النشاطات القائمة على النشاط الزراعي والصناعات التكميلية لها، لافتا إلى أن المشروع سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للآلاف من أبناء محافظة المنيا.
من جانبه، أكد العضو المنتدب، أن مصر تعد من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم خاصة في ظل الموقع الجغرافي المتميز، وكذلك عدد السكان المتزايد، مشيرا إلى أن مشروع الشركة في مصر يعد أكبر مصانع السكر فى أفريقيا والشرق الأوسط، لافتا إلى أن التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري وإصدار قانون الاستثمار الجديد أدى إلى إبرام الاتفاق الأخير، حيث أصبحت مصر دولة جاذبة للاستثمارات.
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