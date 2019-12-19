قرقاش يعلق على رسالة الملك سلمان إلى الرئيس المصري ورد السيسي

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على رسالة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورد الأخير عليها.

وكتب قرقاش على حسابه الرسمي بموقع "تويتر: "رسالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي يتجاوز في أهميته العلاقات الثنائية بين البلدين بل يأتي تأكيدا وترسيخا للتعاون بين محوري العمل العربي المشترك ".

وأضاف وزير الدولة الإماراتي: "في ظل الاختراقات الإقليمية قوة محور الرياض والقاهرة ضروري لكل العرب".

وتلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رسالة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، نقلها الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي.

وذكر ذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وقال إن ابن سعيد، سلم رسالة للسيسي من الملك سلمان بن عبدالعزيز، مضيفا: "تضمنت الرسالة تأكيد عمق العلاقات التاريخية، التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الإستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة".

رسالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي يتجاوز في أهميته العلاقات الثنائية بين البلدين بل يأتي تأكيدا وترسيخا للتعاون بين محوري العمل العربي المشترك، في ظل الاختراقات الإقليمية قوة محور الرياض والقاهرة ضروري لكل العرب. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 19, 2019

ولفت إلى مواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بحسب ما ذكره موقع "بوابة الأهرام" المصرية.

وقال السفير بسام راضي، أن الرئيس المصري طلب نقل تحياته إلى شقيقه العاهل السعودي، مؤكدا الطابع الخاص والأخوي، الذي تتسم به العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية، لاسيما في ضوء الظرف الدقيق، الذي تمر به الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها".

وتابع: "أعرب السيسي، في هذا الصدد، عن تطلع مصر لاستمرار تطوير آفاق التعاون والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، فضلا عن تدعيم أواصر التضامن العربي".