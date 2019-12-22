لهذه الأسباب لن يشارك الحريري في تشكيل حكومة حسان دياب

وفي ظل الترقب الحاصل، اتخذ تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري موقفه بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، وهو ذاته الموقف الذي اتخذته القوات اللبنانية، فيما طالب "حزب الله" بسرعة تشكيل الحكومة.

التساؤل الأبرز الذي يطرح نفسه على الساحة اللبنانية هو عزوف الحريري عن المشاركة في الحكومة المقبلة، وما الذي يترتب على ذلك الموقف؟

من ناحيته قال حسن حردان المحلل السياسي اللبناني، إن الرئيس سعد الحريري كان يريد هو تشكيل حكومة من الاختصاصيين.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": أن الحريري لم ينجح في إقناع الأطراف السياسية الأخرى، التي رأت أن حكومة اختصاصيين يجب أن يكون رئيسها لا ينتمي لأي كتلة سياسية.

وأوضح أن القوات اللبنانية خذلته في اللحظات الأخيرة بعد إعلانها عدم تسميته، وأنه شعر بأن الكتل اللبنانية المؤثرة لن تسميه فاتجه إلى طلب التأجيل في المرة الأولى، إلا أن المهلة لم تكن كافية للحريري فاتجه للاعتذار.

وتابع أن إعلان الحريري عدم المشاركة في الحكومة، يعني أنه سيكون ضمن صفوف المعارضة، وأنهم يراقبون الحكومة المقبلة.

ويرى حردان أن التوجه الذي جمع قوى 14 آذار، وأنهم يتجهون إلى صفوف المعارضة، وأن هناك حالة من الامتعاض إثر تسمية حسن دياب، وأنهم لم يرغبوا في تسميته.

وأشار إلى أن تسمية حسن دياب، يشكل ضربة للتوجه الأمريكي، خاصة أن حسن دياب لن يأت بوزراء ينسجمون مع التوجهات الأمريكية.

ويرى أن الحكومة المقبلة ستكون حريصة على الحفاظ على ثروات لبنان، خاصة فيما يتعلق بالصراع الدائر حول البلوك "رقم 9"، النفطي.

إعلان رسمي

أكدت كتلة المستقبل، التي يتزعمها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، أنها لن تشارك في الحكومة المقبلة بشكل مباشر أو غير مباشر.

قال عضو الكتلة النائب سمير الجسر في تصريحات على هامش جلسات مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة أمس السبت: "قابلنا دولة الرئيس المكلف (حسان دياب) وأبلغناه قرار كتلة تيار المستقبل بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتمنينا عليه أن يكون تأليف الحكومة من اختصاصيين مستقلين يمثلون كافة الأحزاب والقوى السياسية".

وأضاف: "تمنينا عليه أن يكون تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن، وترضي جميع الناس"، معربا عن تمنياته لرئيس الحكومة اللبنانية المكلف بالتوفيق.

وكان رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، طالب من أنصار "تيار المستقبل" الذي يتزعمه، أن يلتزموا بـ"التظاهر السلمي في التعبير عن مشاعرهم".

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف، حسان دياب، إنه يسعى لتشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين والمستقلين بأسرع وقت، مشيرا إلى اتفاق القوى السياسية معه حول ذلك، بما فيها "حزب الله".

وذكر دياب، في مؤتمر صحفي أمس السبت من ساحة النجمة، على هامش الاستشارات غير الملزمة حول تشكيل الحكومة، "لقاءاتي مع القوى السياسية كانت جيدة وإيجابية"، مضيفا "لبنان في العناية الفائقة، ويحتاج إلى كل جهد".

وعن تشكيل الحكومة، قال دياب: "من يشكل الحكومة هو رئيس الحكومة، ولن أعتذر"، موضحا، "نحن بحاجة إلى حكومة وإدارة مستقلين واختصاصيين".

وأضاف: "هدفي هو أن تتشكل حكومة مصغرة، وبالتالي نحن نتكلم عن 20 وزيرا أو أكثر أو أقل".

وأكد دياب أن كل الأطراف تتماشى معي فيما يختص بتشكيل حكومة مستقلين واختصاصيين، بما فيهم "حزب الله".