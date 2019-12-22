رسميا.. "البناء" يقدم للرئيس قصي السهيل مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة

بغداد - سبوتنيك . وقدم تحالف البناء، الذي أعلن أمس أنه الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، رسميًا للرئيس العراقي، برهم صالح، مرشحه قصي السهيل، وزير التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، لرئاسة الحكومة الجديدة.

وكتب تحالف البناء، رسالة حصلت عليها "سبوتنيك" إلى الرئيس العراقي، اليوم الأحد "فخامة رئيس جمهورية العراق المحترم، نحن الموقعون أدناه رؤساء الكتل البرلمانية التنفيذية في تحالف البناء، نعرف لكم الدكتور قصي عبد الوهاب السهيل، مرشحًا لرئاسة الوزراء، نرجو منكم إصدار أمر التكليف وفق المادة 76 – أولًا في الدستور، ليباشر عمله في تشكيل حكومته القادمة".

وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك"، أكد الرئيس العراقي برهم صالح استلام الوثيقة من تحالف البناء.