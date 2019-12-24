سنرسل قواتنا.. تركيا تهدد حفتر في حال لم يوقف هجماته على طرابلس

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أنه على حفتر وقف هجماته (على طرابلس) وإلا ستتصاعد الأوضاع في مناطق مختلفة في ليبيا.

أنطاكيا - سبوتنيك. وطالبت أنقرة الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر بوقف هجماته على العاصمة طرابلس، لافتة إلى إمكانية استصدار مذكرة من البرلمان لإرسال قوات تركية لدعم حكومة الوفاق الليبية إذا اقتضت الحاجة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء "على حفتر وقف هجماته، وإلا سيتصاعد الوضع في مناطق مختلفة في ليبيا"، متابعا "سنواصل دعمنا لحكومة الوفاق الوطني الليبية".

وأضاف كالين "قد نحتاج لإصدار مذكرة من البرلمان لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا وفقا للحاجة".

وأعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، أن قواته قامت بتدمير مدرعة تركية جنوب العاصمة طرابلس.

الجيش الليبي: طيراننا دمر مدرعة عسكرية تركية جنوب طرابلس #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) December 24, 2019

وقال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، أمس الاثنين، إن طرابلس مهتمة حاليا بإحضار دبابات وطائرات مسيرة تركية، وذلك خلال مقابلة مع صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية.

وأضاف: "نحن نحن مهتمون بالحصول على دبابات وطائرات بدون طيار، ماذا كنت تتوقعون معذرة؟ ألا نحصل على دبابات وطائرات بدون طيار تركية وتقف حكومتنا مكتوفة الأيدي، بينما نرى تدمير العاصمة طرابلس أمام أعيننا ونرى الدماء في كل مكان؟ كنت تريدونا أن نقف مكتوفي الأيدي ونرى عاصمة ليبيا تحتل؟".

ووقعت تركيا وليبيا مذكرتي تفاهم في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.