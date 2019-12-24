عباس يؤكد ضرورة عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في الضفة والقدس وغزة

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، تأكيده على ضرورة عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

بيت لحم - سبوتنيك. وقال الرئيس في كلمته خلال عشاء عيد الميلاد في دير الفرنسيسكان في مدينة بيت لحم للكنائس المسيحية، التي تسير حسب التقويم الغربي: إن الانتخابات التشريعية والرئاسية معطلة منذ 2006 لأسباب كثيرة لذا دعونا إلى انتخابات تشريعية أولا ومن ثم رئاسية.

وأضاف عباس: "جميع الفصائل الفلسطينية وافقت على ما نحن موافقون عليه لكن بقيت عقبة واحدة مهمة جدا وهي إجراء الانتخابات في القدس".

وتابع: "إن دولة الاحتلال لا تريد أن تجري الانتخابات في القدس ونحن نقول يجب أن تتم الانتخابات لأهل القدس في القدس نفسها، وإذا حصل هذا (الموافقة) سنصدر مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، لأنها بالنسبة لنا مهمة لترميم ديمقراطيتنا فلا يمكن أن نبقى طوال هذا الوقت بدون انتخابات ودون ديمقراطية، نحن نؤمن بالديمقراطية ونؤمن بتحرير فلسطين قريبا إن شاء الله".