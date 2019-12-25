الرئيس عون: الحكومة الجديدة للبنانيين جميعا وما يحدد لونها التأليف وليس التكليف

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون أن ما يحدد لون الحكومة المقبلة هو التأليف وليس التكليف، مشددا على أنها ستكون حكومة للبنانيين جميعًا.

القاهرة - سبوتنيك. وقال عون، في تصريحات عقب لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قبيل قداس عيد الميلاد بمقر البطريركية في بكركي صباح اليوم الأربعاء: "ما يحدد لون الحكومة هو التأليف وليس التكليف، وهي ستكون لكل اللبنانيين".

وأضاف عون: "نتمنى أن يخرج لبنان من أزمته قريباً، وأن يكون تشكيل الحكومة هدية رأس السنة".

وعن شكل الحكومة، قال عون: "لم نتكلم بعد بشأن شكل الحكومة، لكن الحكومة لن تكون تكنو سياسية بل حكومة اختصاصيين".

وتابع: "انتظرنا رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري 100 يوم ولم نحل أزمة التكليف وليس هكذا نشكل الحكومة".

بدوره، قال البطريرك الراعي، للرئيس عون إننا: "نعرف همومكم وأولها تأليف حكومة جديدة استثنائية بظرف استثنائي، على أن تكون حكومة إنقاذ مؤلفة من شخصيات وطنية تتمكن من وضع البلاد على طريق الخلاص الاقتصادي".

وكلف الرئيس عون، في 19 كانون الأول/ديسمبر الجاري، حسان دياب، وهو وزير سابق للتربية والتعليم العالي، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصوله على تأييد غالبية نواب البرلمان.

وكان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قدم استقالته في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد نحو أسبوعين من اندلاع احتجاجات شعبية ضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد رئيس الحكومة المكلف، حسان دياب، في كلمة ألقاها عقب تكليفه، عزمه العمل على تشكيل حكومة في أسرع وقت تشمل الحراك الشعبي والقوى السياسية.