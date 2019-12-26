القوات اليمنية المشتركة تتهم "أنصار الله" بقصف مطاحن البحر الأحمر في الحديدة

اتهمت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الخميٍس، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بشن قصف على مطاحن تحوي كميات كبيرة من القمح التابع لبرنامج "الغذاء العالمي" في محافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة أن: "الحوثيين قصفوا ظهر اليوم، مطاحن البحر الأحمر شرق مدينة الحديدة، بقذيفة هاون عيار 120 ملم".

وأضاف أن: "القصف على المطاحن التي تحوي 51 ألف طن من الدقيق والحبوب تمت تنقيتها مؤخراً، جاء قبل عملية توزيعها على المحتاجين".

واعتبرت قوات العمالقة، الاستهداف: "محاولة لتدمير ما تم تجهيزه وحرمان المواطنين من المساعدات الغذائية وزيادة معاناتهم اليومية".

وسبق أن تعرضت المطاحن إلى قصف متكرر بقذائف هاون، آخر تلك الاستهدافات في 22 أغسطس/ آب الماضي، والذي أسفر عن اشتعال النيران في أحد مباني المطاحن وإلحاق أضرار كبيرة، سبقه استهداف مماثل في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أدى إلى تدمير صومعتين واحتراق ما تحويانهما من قمح، في حين تبادل طرفا النزاع الاتهامات بالوقوف ورائه.