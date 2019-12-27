جزائريون يتظاهرون للجمعة الـ 45 على التوالي: الحرية مطلبنا... فيديو

شهدت مناطق في الجزائر، اليوم الجمعة، مظاهرات طالبت ببناء دولة القانون والكفاءات مؤكدة موقفها السابق من "رحيل بقايا النظام".

ورفع المتظاهرون في منطقة الشلف لافتات تؤكد ضرورة بناء دولة المؤسسات والكفاءات في الجمعة الـ45 من الحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر.

وشدد المتظاهرون على ضرورة رحيل "بقايا النظام والعصباة" وأن المظاهرات مستمرة لتحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية وضمان مستقبل الأجيال القادمة.

"احنا خاوة ماشي عداوة"

وفي ولاية البويرة واصل السكان تظاهراتهم في الجمعة الـ25 للحراك، مرددين شعارات "احنا خاوة مافي عداوة" و"ليبيري لالجيري" و"الحرية مطالبنا" و"الشعب يريد الاستقلال" رافعين صور الشهداء.

أمن سعيدة يمنع التجمعات

للجمعة الثانية استمر منع المواطنين في ولاية سعيدة من التجمع والحراك في ساحة الأمير عبد القادر بوسط مدينة سعيدة، والتي كانت مركز للحراك وللناشطين الذين تعرضوا لسلسلة اعتقالات تسببت بتوقف الحراك.

سيول بشرية في مدن أخرى

وشهدت مدينة تيزي وزو مظاهرات سليمية عامرة بالإضافة لمدن بجاية والبليدة وميلة، نزل خلالها السكان إلى الساحات العامة، معبرين عن رغبتهم في التغيير الجذري، مؤكدين اتباع نهج السلمية، بحسب موقع "الخبر".