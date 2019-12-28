مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا حادثة تحطم طائرة ركاب في كازاخستان

أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن خالص تعازيها في ضحايا حادثة تحطم طائرة ركاب بعد إقلاعها من مطار ألماتي الدولي في كازاخستان، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.

ونقل البيان تعازي مصر حكومة وشعبا لحكومة وشعب كازاخستان وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين.

كما أكد البيان على وقوف مصر بجانب كازاخستان في هذا الحادث الأليم.

وكانت وزارة الداخلية، في كازاخستان، قد أعلنت، أمس الجمعة، عن سقوط طائرة الرحلة رقم زد 2100، التابعة لشركة طيران "بيك إير" المتجهة من ألماتي إلى نور سلطان، مشيرة إلى أنها فقدت ارتفاعها خلال الإقلاع واخترقت سياجا خرسانيا، واصطدمت بمبنىً مؤلف من طابقين.

وأعلنت السلطات في مدينة "ألماتي" مقتل 14 شخصا وإصابة 35 آخرين نتيجة تحطم الطائرة، بالقرب من المدينة جنوبي كازاخستان.

وكان المكتب الصحفي لوزارة الصناعة في كازاخستان قد أعلن اليوم الجمعة، عن توقيف أنشطة شركة "بيك إير" إلى أن يتم توضيح ظروف حادث تحطم الطائرة في ألماتي، بعدما تم تشكيل لجنة حكومية برئاسة رئيس الوزراء، تضم وزير الصناعة وتطوير البنية التحتية للجمهورية وممثلين عن جهات حكومية أخرى، وستحدد اللجنة الأسباب المباشرة للحادث.

وكان مطار "ألماتي"، قد أعلن تواجد 95 راكبا و5 من أفراد الطاقم على متن الطائرة المتحطمة، أثناء الحادث، مشيرا إلى أنه سيتم لاحقا الكشف عن ملابسات الحادث بالتفصيل.