رياح وصقيع... الأرصاد المصرية تحذر من الـ48 ساعة المقبلة

أطلقت هيئة الأرصاد المصرية، اليوم الأحد 29 ديسمبر/كانون الأول، تحذيرا من حالة الطقس في الـ48 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أنه ستشهد نشاطا مكثفا للرياح والصقيع.

ونقل موقع "مصراوي" عن الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه بدءا من يوم الاثنين، ستنشط بقوة سرعات الرياح، وتنخفض درجات الحرارة بصورة ملحوظة عن المعدل الطبيعي، وسيصل الطقس إلى حد الصقيع خاصة في ساعات الليل.

وتابع " حالة الطقس ستكون شديدة البرودة خلال ساعات الليل تصل لحد الصقيع على وسط سيناء، ومعتدلة على بعض الأنحاء خلال فترات النهار، وذلك يرجع إلى نشاط للرياح الجنوبية الغربية الجافة".

واستمر بقوله "تتواجد فرص لسقوط الأمطار غدا الاثنين وحتى الثلاثاء، على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الدلتا شدتها من خفيفة إلى متوسطة".

ونصح خبير الأرصاد الجوية بضرورة تجنب الملاحة البحرية في البحر المتوسط، خلال تلك الأيام.

وقال مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن درجات الحرارة ستنخفض حتى تصل إلى 8 درجات مئوية في بعض المناطق.

وحذر شاهين المواطنين من عدم ارتداء الملابس الشتوية طوال اليوم، والقيادة بحذر شديد على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية خاصة الموجودة في المناطق الشمالية.