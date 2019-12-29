العراق... تفجير انتحاري في صلاح الدين يصيب ضابطا وثلاثة مقاتلين

أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الأحد، إصابة ضابط وثلاثة مقاتلين، في تفجير انتحاري نفسه خلال عملية إرادة النصر بمرحلتها الثامنة.

وقالت الخلية، في بيان لها، إن "قواتنا المسلحة تواصل واجباتها في المرحلة الثامنة من عملية إرادة النصر، وقد تمكنت قيادة عمليات صلاح الدين ضمن هذه المرحلة من العثور على أربعة أوكار للارهابيين تحتوي اجهزة اتصالات ومواد غذائية وملابس وأواني طبخ، كما دمرت نفقين إثنين بداخلهما عبوتين ناسفتين، وقتلت خمسة إرهابيين انتحاريين كانوا داخل نفق".

وأضافت أنه "خلال رفع الأحجار عن النفق، أقدم أحد الإرهابيين الانتحاريين أيضا على تفجير نفسه مما أدى إلى إصابة ضابط وثلاثة مقاتلين، من الفوج الثاني باللواء 91"، مشيرة إلى أن "قواتنا الأمنية مازالت تحاصر الوكر، لكي يتم تطهيره غرب وادي الثرثار بالقرب من قريه السرت".

ولفتت الخلية إلى أن "القوات الأمنية عثرت على معمل تفخيخ في غرب وادي الثرثار قرب قرية مناور الشمري".

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت، اليوم الأحد، انطلاق المرحلة الثامنة من عملية "إرادة النصر"، فيما أشارت إلى أن العملية تتكون من خمسة مراحل.