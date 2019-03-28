بعد بيع كريم إلى أوبر... 75 موظفا يصبحون مليونيرات

عدد كبير من موظفي شركة "كريم" سيتحولون في الأيام المقبلة إلى مليونيرات، بعد بيع الشركة إلى "أوبر".

ويتوقع أن يصبح 75 موظفا من الشركة مليونيرات، فيما يستقبل 275 موظفا من الشركة في دبي، حوالي مليون درهم إماراتي، وهو ما يعادل 270 ألف دولار، حسب موقع "ذا ناشيونال بيزنس".

ويمتلك 4 آلاف موظف يعملون في "كريم" أسهما في الشركة، وتباع في إطار الصفقة التي عقدت مع "أوبر"، وهذا بالطبع لا يشمل السائقين أو الكباتن.

المهندسون والمطورون سيكونون شركاء في عملية البيع وليس فقط الشركاء المؤسسين.

ويصبح 200 موظف مليونيرات بالدرهم، بينما يصبح 75 موظفا مليونيرات بالدولار.

وحسب الصفقة التي تتم نهائيا العام المقبل، تصبح "كريم" ملكا لأوبر، بينما تدير "كريم" خدمتها بشكل مستقل.

ونشرت "أوبر" بيانا عبر موقعها الرسمي، أعلنت فيه إتمام صفقتها للاستحواذ على "كريم" مقابل 3.1 مليار دولار أمريكي.

وقالت الشركة في بيان، إنه "بموجب الصفقة تصبح شركة كريم مملوكة بالكامل من قبل شركة أوبر، وستعمل كشركة مستقلة تحت علامة كريم التجارية وبقيادة مؤسسيها".

وأشارت "أوبر" إلى أن تلك الصفقة "تعد الأضخم من نوعها في مجال التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط الكبير".

كما أكدت "كريم"، التي تتخذ من دبي مقرا لها، بيان "أوبر"، وأعلنت أنها تدخل "الفصل الثاني" من تاريخها، بانضمامها إلى منظومة "أوبر" العالمية.