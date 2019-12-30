وزير الخارجية المصري ونظيره الإيطالي يؤكدان على تكثيف الجهود لاستعادة الأمن في ليبيا

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الإيطالي لوجي دي مايو مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكدا على رفض التدخلات الأجنبية في ليبيا.

القاهرة- سبوتنيك، وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، فقد أجرى شكري اتصالا هاتفيا اليوم الاثنين مع دي مايو حيث تناولا مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وأكد الوزيران خلال الاتصال "على أهمية" تكثيف الجهود في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا".

كما أكدا على: "رفض التدخلات العسكرية الأجنبية في الساحة الليبية، والتي من شأنها عرقلة مسار التوصل لتسوية سياسية شاملة تتناول معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، وفي إطار مسار برلين السياسي".