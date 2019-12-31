الحكومة اليمنية تحمل "أنصار الله" مسؤولية أزمة السيولة بعد منعها التداول بالطبعات الجديدة

حمّلت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، مسؤولية توقف دفع رواتب عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرتها، بسبب انعدام السيولة المالية بعد منعها التداول بالطبعات الجديدة من العملة.

القاهرة - سبوتنيك. وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تغريدات على حسابه في "تويتر": "اعتذار البنوك والمصارف عن صرف رواتب عشرات الآلاف من الموظفين و40 ألفا من المتقاعدين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ أكثر من عام، أولى تبعات قيام المليشيا بمنع تداول العملة الوطنية وانعدام السيولة المالية".

١-اعتذار البنوك والمصارف عن صرف رواتب عشرات الآلاف من الموظفين في عدد من القطاعات و40 الف من المتقاعدين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ اكثر من عام، هي أولى تبعات قيام المليشيا بمنع تداول العملة الوطنية وانعدام السيولة المالية — معمر الإرياني (@ERYANIM) December 30, 2019

واعتبر "منع المليشيا تداول العملة الوطنية وسحب السيولة النقدية تمهيدا، لشراء الدولار والمضاربة به في السوق السوداء، دليلا إضافيا على انتهاجها سياسة إفقار وتجويع منظمة للمواطنين، ومساعيها لمفاقمة الأزمة الإنسانية وتدمير العملة والاقتصاد".

٣-نحمل المليشيا الحوثية المسؤولية الكاملة عن وقف صرف رواتب ومعاشات عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرتها، ونطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن بتحمل مسؤولياتهم ازاء هذه الممارسات التي تمس بمصالح المواطنين وتفاقم الأزمة الإنسانية — معمر الإرياني (@ERYANIM) December 30, 2019

وطالب الإرياني "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن بتحمل مسؤولياتهم إزاء هذه الممارسات التي تمس بمصالح المواطنين وتفاقم الأزمة الإنسانية".