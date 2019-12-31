بعد الهجوم الأمريكي... أمير قطر يناقش الأوضاع الأمنية مع الرئيس العراقي

أجرى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا اليوم الثلاثاء، بالرئيس العراقي برهم صالح لمناقشة الأوضاع في بلاد الرافدين.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، استعرض الزعيمان العربيان خلال المكالمة الأوضاع في العراق.

وأضافت قنا، أن أمير قطر أكد حرص بلاده على استباب الأمن والاستقرار في العراق الشقيق.

سمو أمير البلاد المفدى يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس العراقي، تم خلاله استعراض الأوضاع في العراق، وأكد سموه حرص دولة قطر على استتباب الأمن والاستقرار في العراق الشقيق. #قنا pic.twitter.com/gQWE6C5vk2 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 30, 2019

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت يوم الأحد 29 ديسمبر / كانون الأول، قصفها لمواقع تابعة لكتائب حزب الله التابعة للحشد الشعبي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 27 شخصا وإصابة ما يقارب 52 آخرين من عناصر الحشد الشعبي.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان في بيان على موقع الوزارة الرسمي، "ردا على هجمات حزب الله المتكررة على القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف، شنت القوات الأمريكية ضربات دفاعية دقيقة ضد 5 منشآت تابعة له في العراق وسوريا"، مضيفا أنه "تم استهدفت ثلاثة مواقع لحزب الله في العراق وموقعين في سوريا".

وأضاف البيان "ستؤدي تلك الضربات إلى إضعاف قدرة حزب الله على تنفيذ هجمات مستقبلية ضد قوات التحالف".

وأوضح البيان أن "حزب الله استهدف في وقت سابق قاعدة عراقية بـ 30 صاروخا ما أسفر عن مقتل مواطن أمريكي وإصابة 4 أمريكيين آخرين و2 من قوات الأمن العراقية".

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الإثنين 30 ديسمبر / كانون الأول، عزمها استدعاء السفير الأمريكي في بغداد لإبلاغه بإدانة الحكومة العراقية للقصف الأمريكي الذي استهدف مقرات الحشد الشعبي الأحد، مشيرة إلى أنه سيتم التشاور مع الدول الأوروبية المشاركة في التحالف الدولي للخروج بموقف موحد حول مستقبل تواجد قوات التحالف في العراق.

والحَشد الشعبيّ هو قوات نظامية عراقية، وجزء من القوات المسلحة العراقية، تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، وتشكلت بعد "فتوى الجهاد الكفائي" التي أطلقها المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، وذلك بعد سيطرة تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) على مساحات واسعة من المحافظات العراقية عام 2014. وكان للحشد دور حيوي في العمليات العسكرية ضد التنظيم الإرهابي.