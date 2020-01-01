روسيا ترصد 10 انتهاكات لوقف إطلاق النار في سوريا

أفادت وزارة الدفاع الروسية في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10 انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي انتهاكين اثنين.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في نشرتها اليومية على موقعها الرسمي: "الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10 انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في المحافظات التالية: إدلب (4) وحلب (4) واللاذقية (2)، بينما رصد الجانب انتهاكين اثنين في محافظة إدلب".

ومن جهة أخرى، قام المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين خلال 24 ساعة الماضية بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، حيث تم من خلالها توزيع 400 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 1.94 طن إلى أهالي محافظة الرقة.