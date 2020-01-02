عضو بالمجلس الأعلى للدولة: نشر قوات تركية في ليبيا لا يعد تدخلا لأنه ضمن اتفاق

قال عضو بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الخميس، إن نشر قوات تركية في ليبيا لن يعد تدخلا في الشأن الليبي لأنه يقوم على اتفاق أبرمته حكومة الوفاق الوطني مع أنقرة.

طرابلس - سبوتنيك. وقال عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي في طرابلس، بلقاسم دبرز، لوكالة "سبوتنيك"، "لا يوجد تدخل تركي، وإنما هناك معاهدة تعاون أمني... المعاهدة المبرمة بين الحكومة الشرعية في ليبيا ودولة تركيا صادق عليها البرلمان التركي بأغلبية كبيرة، وأيضا صادق عليها المجلس الرئاسي في ليبيا".

ويناقش مجلس النواب الليبي، السبت المقبل، مصادقة البرلمان التركي على الطلب الرئاسي بالتفويض بنشر قوات تركية في ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني، فيما اعتبر المجلس الأعلى للدولة أن إرسال القوات التركية ليس تدخلا بناء على اتفاق بين أنقرة والوفاق.

وأعلن متحدث مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، لوكالة "سبوتنيك"، عن عقد "جلسة طارئة للمجلس يوم السبت، بمدينة بنغازي، لمناقشة تداعيات التدخل التركي السافر في ليبيا ومصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات غازية إلى ليبيا"، على حد وصفه.

ووقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، وصادق البرلمان التركي عليهما في وقت لاحق، ما لاقى إدانات من الحكومة المؤقتة والبرلمان الليبيين في شرق البلاد لما رأوا فيه من تجاوز لصلاحيات حكومة الوفاق.