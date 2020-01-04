البرلمان الليبي يصوت بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا

صوت البرلمان الليبي بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا.

القاهرة - سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم المجلس المنعقد شرقي البلاد، عبد الله بليحق، في بيان، "مجلس النواب يصوت بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا".

وصوت المجلس على رفض مذكرتي التفاهم الموقعتين بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، وهما ترسيم الحدود البحرية والتعاون الأمني والعسكري، وإحالة الموقعين عليهما للنائب العام.

كما طالب نواب ليبيون، بتفعيل اتفاقيات الدفاع المشترك لصد التدخل التركي، داعيين إلى سحب الشرعية من حكومة الوفاق في طرابلس.

وشكلت خارجية البرلمان، فريقا قانونيا لمحكمة العدل الدولية لإبطال اتفاقية السراج مع تركيا. وقال رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الليبي، إنه سيتم الطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، قال إن البرلمان الليبى سيعقد جلسة طارئة السبت بمدينة بنغازي لمناقشة "تداعيات التدخل التركي السافر في ليبيا، ومصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات غازية إلى ليبيا".