نائب وزير الدفاع السعودي التقى بومبيو وبحث معه سبل الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة

ال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في تغريدة يوم الثلاثاء إنه التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو واستعرض معه تطورات الأحداث في المنطقة وما يمكن عمله للحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.