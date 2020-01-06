زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي يدعو الأعضاء لانتظار حقائق قتل سليماني

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل اليوم الاثنين إنه يتعين على أعضاء الكونجرس انتظار الحقائق حول مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني قبل توجيه الانتقادات للرئيس دونالد ترامب.