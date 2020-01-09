نائب لبناني: تشكيل الحكومة ما زال ضمن المهل ونتمنى أن تكون الحلول الاقتصادية داخلية

أعلن النائب عن تكتل "لبنان القوي" إدغار معلوف، لوكالة "سبوتنيك" أن تشكيل الحكومة ما زال ضمن المهل التي وضعها الرئيس المكلف حسان دياب، وهناك استعجال ليكون التشكيل أسرع وبأقل وقت ممكن".

وقال معلوف بشأن التشكيل الحكومة اللبنانية: "تشكيل حكومة خاصة من أخصائيين غير منتمين لأحزاب يأخذ وقتا، وعملية نيل الحكومة ثقة المواطنين ومجلس النواب عملا ليس سهلا يأخذ القليل من الوقت".

وأشار معلوف إلى أن شكل الحكومة تقريبا أصبح جاهزاً، وبطبيعة الحال هناك رأي مشترك بين الرئيس المكلف حسان دياب بالتشاور مع كل الاحزاب.

وتابع معلوف قائلا: "نحن مصرون أن يكون لدى الحكومة المقبلة رؤية اقتصادية وعلى هذا الاساس نعطي الثقة أم لا نعطي، لأن الوضع الاقتصادي صعب للغاية وتركيزنا في المرحلة القادمة على هذا الموضوع".

ولفت معلوف إلى أن خيارات الحكومة من الناحية الاقتصادية قيد الدرس، والوزير جبران باسيل أعطى بعض الحلول.

وتمنى معلوف أن تكون الحلول داخلية حتى لو كان هناك مساعدات بطبيعة الحال من الخارج، ولكن بقدر المستطاع يجب الاتكال على أنفسنا وجهودنا وعلى تغييرات بسياستنا المالية والنقدية، ونفضل البدء بخطوات داخلية وبعدها نرى إذا نحن بحاجة للاستعانة بالخارج.

وبخصوص الأسماء الحكومية المطروحة حاليا، اعتبر معلوف أن الأسماء المطروحة في الحكومة حتى الساعة بتاريخها توحي بالثقة ونتمنى أن تعمل الحكومة المقبلة كفريق عمل ليقدموا برنامجا لمجلس النواب لنيل الثقة على أساسه.

كذلك أكد أنه حتى الساعة "نحن باتجاه حكومة اختصاصيين هناك أصوات تقول إن الوضع في المنطقة يستدعي حكومة وحدة وطنية ولكن كتكتل "لبنان القوي" لا زلنا نسعى لتكون حكومة اختصاصيين".

وحول امكانية إعادة تشكيل حكومة وحدة وطنية، قال النائب اللبناني: "هناك أصوات تنادي بهذه الحكومة ولكن حتى الساعة نحن ذاهبون إلى حكومة اختصاصيين".

وتؤكد مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة إلى مدى انعكاس التطورات الإقليمية الأخيرة على عملية التأليف.

وتشير المصادر إلى أن هناك نية لبعض القوى السياسية تشكيل حكومة اختصاصيين وسياسيين عقب تأزم العلاقات الإيرانية الأمريكية وتداعياتها على الساحة اللبنانية.

فيما كان لافتاً ما أعلنه النائب علي بزي نقلاً عن رئيس البرلمان نبيه بري عقب لقاء الأربعاء النيابي من أنه يفضل تشكيل حكومة وحدة وطنية.