نائب عراقي: نطمح بالدور الروسي لإبعاد العراق عن الصراع

أعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد رضا، أن بلاده تطمح في أن تتدخل روسيا لإبعادها عن الصراع بين واشنطن وطهران.



وقال رضا في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، ردا على سؤال حول ما إذا كان العراق سيطلب من روسيا التدخل لإبعاده عن الصراع بين واشنطن وطهران: "نطمح إلى أن تبادر روسيا وهي بصراحة مواقفها معروفة مع العراق وتربطنا معها علاقات تاريخية وممتازة"، لافتا إلى أن "أمريكا تعاملت مع العراق على مدى 16 عاما كدولة محتلة وليس دولة ذات سيادة".

وأضاف البرلماني: التسليح الروسي والتدريب الروسي أكثر مرونة وأقل كلفة من التسليح والتعامل الأمريكي، وأكد رضا: "العراق يجب أن يتجه إلى رفع مستوى التسليح للجيش العراقي مع روسيا إلى أكثر من خمسين في المئة لكي نعادل الكفة الأخرى بالنسبة لمصادر التسليح، ونحن على يقين أن التسليح الروسي والتدريب الروسي أكثر مرونة وأقل كلفة من التسليح والتعامل الأمريكي".

وعن السبب باختيار منظومة "إس 300" دون غيرها، أوضح أن "منظومة "إس 300" مناسبة قياسا بمساحة العراق".

في وقت سابق، أعلن إيغور كوروتشنكو، عضو المجلس العام بوزارة الدفاع الروسية، أنه يمكن للعراق تحسين نظام دفاعه الجوي بمساعدة نظام الصواريخ الروسية إس-400.