عشرات الغارات تدك معسكرات "النصرة" وحلفائها في إدلب وريفها

وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب أن الطيران الحربي المشترك نفذ أكثر من 50 غارة جوية باتجاه مواقع حيوية للمجموعات المسلحة تم انتخابها من قاعدة البيانات التي تم وضعها بعد رصد طائرات الاستطلاع الروسية لهذه الأهداف، والتثبت من إحداثياتها.

وأضاف المراسل أن الغارات الجوية طالت مواقع لمسلحي تنظيمي "هيئة تحرير الشام" و"أجناد القوقاز" وحلفائهما على محاور تلمنس الحامدية وبابيلا ومحيط معرة النعمان، كما استهدف الطيران الحربي مركزين رئيسيين للتدريب والتجمع تابعين لمسلحي النصرة في مدينتي سرمين وإدلب.

من جهتها أكدت مصادر محلية من داخل إدلب لـ"سبوتنيك" أن هذه الغارات أسفرت عن تدمير نحو 12 موقعا للهيئة وعدد من الآليات، كما تم تسجيل مقتل ما لا يقل عن 50 من مسلحيها، وعشرات المصابين.

وكشف مصدر ميداني لـ"سبوتنيك" أن هذه الغارات تأتي ردا على التصعيد المستمر من قبل المجموعات المسلحة والتي لم تلتزم بوقت إطلاق النار، وردا على قيامها بمهاجمة مواقع الجيش السوري خلال الساعات الماضية.