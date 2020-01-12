وزير البترول المصري: انقطاع تصدير الغاز أحرجنا مع دول شقيقة

وبحسب موقع "الشروق" المصرية، قال الملا إن الوزارة لا تصدر الغاز الطبيعي ولديها اكتفاء ذاتي ولا تدعمه إطلاقًا بأي صورة من الصور، سواء في المنازل أو المصانع، لافتًا إلى أن الدعم متعلق بأسطوانة الغاز فقط.

وأضاف الوزير المصري أثناء لقاء تلفزيوني مساء السبت، أن الوزارة أوصلت الغاز إلى المنازل "بمعدلات غير مسبوقة"، مشيرًا إلى توصيل الغاز إلى 1.2 مليون وحدة في السنة، أي بمعدل 100 ألف وحدة سكنية في الشهر.

وأضاف الملا أن إيصال الغاز وإيقاف الأنبوبة يوفر دعمًا للدولة، مشيرا إلى أنه وفقًا للخطة قامت الوزارة بتغطية المدن الرئيسية وتنطلق لتغطية المراكز والقرى، واهتمامها بالسير وفقًا لمتطلبات الأمن والسلامة في مناطق بها هذه المعايير.

ولفت إلى أن خطوة استئناف تصدير الغاز إلى الأردن من خلال خط الأنابيب كان هامًا، مضيفا: "في فترة الانقطاع كانت مشكلة وتسببت في إحراج مع الدولة الشقيقة".