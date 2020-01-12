خبير: تركيا تحاول إقناع "النصرة" بالخروج من إدلب والبديل حرب جديدة

قال حنا عتيق، الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني، إن "منطقة إدلب تقع على خط النار بين الدولة السورية و روسيا وتركيا، وقد فٌتحت ممرات لإخراج المدنيين برعاية روسيا، وهذا يعكس جدية العمل على إنهاء وضع إدلب إن كان عسكريا أو سياسيا".

وتوقع أن هذه الخطوات ستؤدي حتما إلى إخراج جبهة النصرة الإرهابية، بينما التباين في إعلان بدء الهدنة يعكس رغبة تركية في الحصول على وقت أطول لإقناع النصرة بالخروج.

وتابع عتيق في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك "، "ستمارس تركيا ضغوطًا شديدة على الجماعات الإرهابية في إدلب ، لنقلهم إلى الشمال ومنها إلى ليبيا، وإذا لم تنفذ تركيا التراماتها أو فشلت في إخراج الإرهابيين سنشهد حالة حرب جديدة في إدلب، فالقرار السوري حاسم حول إنهاء الوضع الشاذ في إدلب".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أن أنقرة و موسكو، اتفقتا على تطبيق وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب، بدء من اليوم الأحد.

وأوضحت الوزارة أن الاتفاق يشمل وقفا للهجمات الجوية والبرية ومنع تدفقات الهجرة الجديدة والمساعدة في تطبيع الحياة في المنطقة.