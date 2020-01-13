السفير العراقي لدى إيران: طهران لم ترد حتى الآن على احتجاج بغداد

أكد السفير العراقي لدى إيران، سعد جواد قنديل، اليوم الإثنين، أن طهران لم تقدم ردا حتى الآن على الاحتجاج الذي تقدمت به بغداد رسميا للسفير الإيراني في العراق، بعد استهداف الحرس الثوري الإيراني لقواعد عسكرية تضم قوات أمريكية وأجنبية في العراق الأسبوع الماضي.

وقال قنديل في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "استدعينا القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وأبلغناه بضرورة إبعاد العراق عن ساحة الصراع وعدم اتخاذ الأراضي العراقية ساحة لتصفية الحسابات بين الطرفين الأمريكي والإيراني".

وأضاف "حتى الآن لم يصلنا رد رسمي من قبل السلطات الإيرانية بهذا الموضوع".

وفي وقت سابق أعلنت الخارجية العراقية، أنها تعتزم استدعاء السفير الإيراني لدى بغداد، لإبلاغه رسميا برفضها للهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت معسكرات تضم قوات أجنبية على الأراضي العراقية، فجر يوم الأربعاء الماضي.

وكانت إيران قد استهدفت قاعدتين عسكريتين أمريكيتن في العراق، قبل أيام، إحداهما قاعدة "عين الأسد"، التي استهدفتها بعشرات الصواريخ، في رد انتقامي على اغتيال قائد "فيلق القدس"، اللواء قاسم سليماني، في غارة أمريكية بطائرة مسيرة استهدفت سيارته قرب مطار بغداد الدولي.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، والمهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.