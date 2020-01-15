السودان يعلن تخفيض قواته الموجودة في اليمن

أعلنت قوات الدعم السريع، مساء اليوم الأربعاء 15 يناير/كانون الثاني، تخفيض عدد القوات السودانية الموجودة في اليمن لمساندة التحالف العربي بقيادة السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات الدعم السريع، العميد ركن جمال جمعة، في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "الراكوبة" السودانية إنه عقب تغيير خطط التحالف العربي العسكري، بات عدد القوات السودانية نحو 650 جنديا من 5 آلاف جندي سوداني موجودين على الأراضي اليمنية.

ونفى المتحدث باسم قوات الدعم السريع، وجود أي قوات سودانية في الأراضي الليبية.

وفند جمعة اتهامات المندوب الليبي في اجتماعات مجلس الجامعة العربية، نهاية الشهر الماضي، بوجود قوات مرتزقة سودانية تشارك في الصراع الليبي، بقوله "هذه مزاعم عارية من الصحة وتجافي الحقيقة".

وقال جمعة: "قوات الدعم السريع تتعرض لحملة تشويه، من داخل وخارج البلاد، من أطراف مشبوهة، تستهدف إضعاف المؤسسة العسكرية".

ومنذ مارس/ آذار 2015، اتخذ السودان قرارا بالمشاركة في تحالف عسكري تقوده السعودية ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن، وأرسلت الخرطوم آلاف الجنود المشاة إلى هناك.

وبين الحين والآخر كانت تتردد أنباء عن أن السودان سيسحب قواته من اليمن وأن علاقة البلدين متوترة، لكنّ مسؤولين سودانيين وفي مقدمتهم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، طالما شددوا على عمق العلاقات مع السعودية، وعلى ضرورة الدفاع عن أمنها، لأن "أمن الحرمين من أمن السودان".

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن العدد الحقيقي للقوات السودانية المشاركة في حرب اليمن يقترب من عشرة آلاف جندي، معظمهم من قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو "حميدتي".