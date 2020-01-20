الداخلية العراقية عن مظاهرات بغداد: الوضع تحت السيطرة

وأعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم إلقاء القبض على مجموعة حاولت قطع طريق محمد القاسم.
وذكرت القيادة في بيان أن "مجموعة خارجة عن القانون حاولت صباح اليوم قطع طريق أسفل /جسر 600/ المؤدي إلى طريق / محمد القاسم/ في منطقة الصليخ وقامت القوات الأمنية بإعادة افتتاحه، وتم القبض على هذه المجموعة وأحيلوا للتحقيق".
Everyone will leave and Iraq will remain tall#العراق_ينتفض#ساحه_التحرير pic.twitter.com/cVkR6dL4fq— Fatima ElFalahi (@Fatima_ElFalahi) January 20, 2020
وفي وقت سابق اليوم أعلنت خلية الإعلام الأمني إعادة فتح جميع الطرق في العاصمة بغداد والتي حاول المحتجون غلقها بعد انتهاء مهلة المحددة من قبل متظاهري الناصرية بشأن الاعلان عن رئيس جديد للحكومة.
من ناحية أخرى قطع متظاهرون غاضبون طريق /جسر الجمهورية/ وسط بعقوبة شمال شرقي العراق بالإطارات المشتعلة، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة وذلك للتأكيد على ضرورة الاستجابة العاجلة من قبل الحكومة لكل مطالب المتظاهرين.
#NOW Many demonstrators were injured due heavy shooting and Tear Gas in Mohammed Al-Qasem road. #Baghdad.#العراق_ينتفض pic.twitter.com/sWW0ulM2oA— Sara El-Gaazy (@sara__elgazy) January 19, 2020
كان مصدر أمني قد أعلن في وقت سابق اليوم، سقوط قتيل، وإصابة 37 شخصا، بين إصابات جسدية وحالات اختناق جراء التظاهر وسط بغداد والطرق التي تنشط فيها الاحتجاجات ضد الأوضاع الراهنة في العراق احتجاجا على التأخر في اختيار رئيس وزراء جديد للبلاد يشكل الحكومة خلفا لرئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي عادل عبد المهدي.
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