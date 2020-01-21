اليمن.. قصف صاروخي يستهدف معسكرا للقوات الحكومية في مأرب

دوى انفجار عنيف، مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة مأرب شمال شرقي اليمن، جراء قصف يعتقد نفذته جماعة أنصار الله "الحوثيين".

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة مأرب لوكالة "سبوتنيك" بأن صاروخاً يعتقد أنه باليستي سقط في معسكر القوات الخاصة بمدينة مأرب.

وأضاف المصدر أن "سيارات الإسعاف هرعت عقب الانفجار إلى المعسكر، في ظل أنباء عن سقوط ضحايا".

يأتي ذلك عقب يوم من قصف صاروخي مماثل استهدف مسجد مدرسة القوات الخاصة في مدينة مأرب، أسفر عن وقوع 5 جرحى على الأقل.

وكان نحو 160 عسكريا سقطوا بين قتيل وجريح، السبت، إثر قصف بصاروخ باليستي يتهم الجيش اليمني "أنصار الله" بتنفيذه على معسكر الاستقبال التدريبي في منطقة الميل شمال غربي مأرب.