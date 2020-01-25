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    الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لحظة وصوله قمة أفريقيا - بريطانيا للاستثمار، لندن، المملكة المتحدة، 20 يناير/ كانون الثاني 2020

    "انتصار الخير على الشر"... مهرجان ألماني يمنح السيسي وسام "سانت جورج"

    © REUTERS / HENRY NICHOLLS
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    منح مهرجان دار أوبرا دريسدن "زيمبر أوبر" بمدينة دريسدن الألمانية وسام "سانت جورج" هذا العام للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

    وأعلن الاتحاد المنظم للمهرجان أن وفدا سيسلم السيسي الجائزة في فئة السياسة والثقافة غدا الأحد في العاصمة المصرية القاهرة.

    الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لحظة وصوله قمة أفريقيا - بريطانيا للاستثمار، لندن، المملكة المتحدة، 20 يناير/ كانون الثاني 2020
    © REUTERS / HENRY NICHOLLS
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    وقال الاتحاد، في حيثيات منح الوسام، إنه يتم بذلك تكريم رجل دولة "حامل للأمل ومشجع لقارة بأكملها"، مشيدة بالسيسي بأنه "باني جسور متميز وصانع سلام في منطقة شمال أفريقيا المتسمة بأزمات صعبة"، مضيفة أنه يبحث عن الحوار مع كافة الأطراف ويعتبر "مرساة للناس وآمالهم".

    وعن اختيار الرئيس المصري، قال المدير الفني لأوبرا زيمبر، هانز-يواخيم فري، في تصريحات لإذاعة وسط ألمانيا في سكسونيا: "لدينا كشعار على وسام سانت جورج عبارة: ضد التيار. هذا يعني أننا نتخذ قرارات مهمة للغاية للتطور المستقبلي".

    وقال إن هناك رغبة في "بناء جسور ثقافية لخلق لغة وسطية بين المناطق عبر الثقافة".

    يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حصل على هذا الوسام عام 2009، وكذلك نظيره الروماني كلاوس يوهانيس عام 2017. بحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط".

    وهذا الوسام نسخة مقلدة من دلاية من عصر الباروك مرسوم عليها القديس جورج كقاتل حيوان التنين معلنا انتصار الخير على الشر. وتوجد الدلاية الأصلية في متحف "القبو الأخضر" في دريسدن.

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    تكريم, وسام, ألمانيا, السيسي
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