طبيب سعودي يكشف عن "قصة مؤثرة" مع أمير منطقة في المملكة

وقال الدكتور سليمان الرويلي، المختص في جراحة الوجه والفكين واضطرابات النوم في تغريدة على صفحته الرسمية في"تويتر"، إن أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود خضع لعملية جراحية عنده بتخدير كامل، وحضر في اليوم نفسه اجتماع عمل استمر عشر ساعات، بعد أن حصل على موافقة طبيبه.

وأضاف الطبيب في التغريدة أن الأمير تركي طلب منه السماح له بحضور الاجتماع بالنظر لأهميته، فوافق الطبيب الرويلي بشرط تأجيل موعده، وهو ما تم بالفعل، إذ حضر الأمير الاجتماع بينما بقي المحلول الوريدي مثبتا في يده لإعطائه مسكنات الألم خلال الاجتماع.

ولقيت التغريدة، التي عنونها الجراح بعبارة "هنيئا لعسير بأميرها" صدى كبير في المملكة وسط إشادات كبيرة بالأمير على حرصه مصالح المنطقة.

يذكر أن الأمير تركي هو الابن الرابع للأمير الراحل طلال من الذكور وعمل الأمير تركي في السابق برتبة عميد طيار بالقوات المسلحة السعودية، كما كان الممثل الشخصي لوالده الراحل، فضلا عن وظائف أخرى شرفية عديدة، وله مقالات منشورة في صحف سعودية، فيما أصبح أميرا لعسير منذ نهاية العام 2018.