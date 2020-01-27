وزير الإعلام اليمني: تصعيد الحوثيين يعيد مسار السلام إلى نقطة الصفر

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الأحد، أن التصعيد العسكري لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، يعيد جهود بناء مسار سياسي لإحلال السلام في اليمن إلى نقطة الصفر.

وأضاف الإرياني في تغريدات على حسابه في "تويتر": "ما يحدث من تصعيد عسكري لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران والذي ترافق مع تطورات إقليمية أبرزها مقتل سليماني وتصعيد الأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني في المنطقة، ينسف كل الاتفاقات والتفاهمات وفي مقدمتها اتفاق السويد".

وتابع: "خلال أكثر من عام لم تنفذ المليشيا الحوثية أي من التزاماتها بموجب اتفاق السويد".

١-ما يحدث من تصعيد عسكري لمليشيا الحوثي المدعومة من ايران والذي ترافق مع تطورات اقليمية أبرزها مقتل سليماني وتصعيد الأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني في المنطقة، ينسف كل الاتفاقات والتفاهمات وفي مقدمتها اتفاق السويد ويعيد جهود بناء مسار سياسي لاحلال السلام في اليمن إلى نقطة الصفر — معمر الإرياني (@ERYANIM) January 26, 2020

ووصف وزير الإعلام اليمني، وقف إطلاق النار في الحديدة بـ "الهش"، مشيرا إلى "أن الوضع الإنساني وملف الأسرى وحصار تعز لم يشهد أي تقدم".

واتهم الإرياني، "أنصار الله" بـ "استغلال هذه الفترة لامتصاص وتعويض خسائرها البشرية وإعادة ترتيب صفوفها والتحضير لجولة جديدة من التصعيد"، مضيفا أن الجماعة "أكدت مجددا أن لا عهد لها ولا ميثاق".

٢-خلال أكثر من عام لم تنفذ المليشيا الحوثية اي من التزاماتها بموجب اتفاق السويد، وقف إطلاق النار في الحديدة هش والوضع الإنساني وملف الأسرى وحصار تعز لم يشهد أي تقدم، والمليشيا استغلت هذه الفترة لامتصاص وتعويض خسائرها البشرية وإعادة ترتيب صفوفها والتحضير لجولة جديدة من التصعيد — معمر الإرياني (@ERYANIM) January 26, 2020

ودعا الوزير اليمني، المجتمع الدولي والمبعوث الأممي، إلى "إدراك أن صبر الحكومة إزاء هذه الممارسات لن يطول".

واعتبر "التصعيد العسكري من قبل مرتزقة إيران في عدد من الجبهات هو نتيجة لغض الطرف، وعدم التعامل الجدي والحازم مع جرائمهم وانتهاكاتهم الإرهابية بحق أبناء الشعب اليمني".

٤-نؤكد بأن شعبنا اليمني الصامد وجيشنا الوطني البطل قادرون على التصدي للمشروع الإيراني وذراعه الحوثية والدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته وفي مقدمتها الثورة والجمهورية، وتحرير كل ما تبقى من الاراضي تحت سيطرة المليشيا الحوثية التي أكدت مجددا ان لا عهد لها ولا ميثاق — معمر الإرياني (@ERYANIM) January 26, 2020

وختم الإرياني بالتأكيد على قدرة الشعب اليمني وجيشه على "التصدي للمشروع الإيراني وذراعه الحوثية والدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته، وفي مقدمتها الثورة والجمهورية، وتحرير ما تبقى من الأراضي تحت سيطرة المليشيا الحوثية".