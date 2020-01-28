رسالة نارية من راغب علامة... "اسكتوا بقى"

علق الفنان اللبناني، راغب علامة، على انعقاد جلسة إقرار الموازنة اللبنانية في المجلس النيابي، أمس الاثنين.

وانتقد علامة المجلس النيابي في لبنان، معتبرا إياه سبب الخراب والفساد والأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ومشيرا إلى أن خطابات وبطولات النواب في المجلس لم تسفر سوى عن إفلاس لبنان ووقعه تحت الديون الطائلة دون محاسبة أي وزير أو حكومة أو موظف على مدار 30 عاما.

وقال راغب علامة، في تغريده عبر حسابه على "تويتر": "أنا مش فاهم شو لهم لزوم خطابات وبطولات النواب في المجلس النيابي.. هذا المجلس نفسه الذي أفلس البلد وأوقعنا تحت ديون لن نستطيع أن نفيها لولد الولد.. ماذا يريدون بعد هؤلاء الأبطال؟.. لن نصدق ولا حرف منكم يا أبطال الفساد.. 30 سنة شحادة وضرائب ولم تحاسبوا وزيرا ولا حكومة ولا موظف.. اسكتوا بقى".

— Ragheb Alama (@raghebalama) January 27, 2020

​وأقر مجلس النواب اللبناني، أمس الاثنين، موازنة 2020، في حضور رئيس المجلس نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب وغياب أعضاء الحكومة، وحضور 73 نائبا بموافقة 49 نائبا ومعارضة 13 وامتناع 8 عن التصويت.

وكان رئيس الوزراء حسان دياب أكد، في وقت سابق، أن "الحكومة لن تعرقل الموازنة التي أعدتها الحكومة السابقة"، مشيرا إلى أن "الحكومة في ظل وضعها الراهن حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيق، ولا يحق لها استرداد الموازنة"، فيما أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "الحكم استمرار والمادة 16 من الدستور تنص على أن حق التشريع مطلق لمجلس النواب".